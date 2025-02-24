Salah Premier Lig rekoruna koşuyor

Premier Lig'de lider Liverpool, Mohamed Salah'ın 1 gol ve 1 asistle oynadığı maçta Manchester City engelini 2-0'la geçti.

Arsenal'ın puan kaybettiği haftada kazanan Liverpool puan farkını 11'e yükseltirken Mohamed Salah gollerine devam ediyor.

Manchester City maçını da boş geçmeyen Salah, bu sezon Liverpool formasıyla tüm kulvarlarda 50 gol barajını geçti. Salah 30 kez ağları havalandırırken 21 asist kaydetti.

Premier Lig'de ise toplamda 41 gol katkısına ulaşan Salah, yeni bir rekorun sahibi olabilir. Yıldız futbolcu Premier Lig'de sezon bitmeden 6 gol katkısı daha sağlaması halinde Andy Cole ve Alan Shearer'a ait rekora ortak olacak.

Salah, en az 48 gol katkısına ulaşması halinde ise Premier Lig'de bir sezonda en fazla gol katkısı veren futbolcu rekorunu ele geçirecek.

Öte yandan Salah, bu sezon 11. kez bir maçta hem gol hem de asist katkısı sağladı. Salah böylece Lionel Messi'nin (2014/15) ardından bu başarıya ulaşan ilk futbolcu oldu.