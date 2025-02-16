Salah Premier Lig tarihine geçmeye hazırlanıyor!

İngiltere Premier Lig'de lider Liverpool, hafta içinde Merseyside derbisinde Everton'a takılmış şampiyonluk yarışında iki puan bırakmıştı.

Bugün Anfield'da Wolverhampton'ı konuk edecek Liverpool, üst üste puan kaybı yaşamak istiyor. Liverpool'un yıldızı Mohamed Salah ise bu maçta kırmızıların en büyük kozu.

Yıldız futbolcu Liverpool formasıyla bu sezon toplamda 35 maça çıkarken 27 gol ve 19 asist kaydetti. Salah'ın gollerinden 22'si, asistlerinden 14'ü Premier Lig'de geldi.

Salah, Premier Lig'de 24 maçta 36 gole doğrudan etki ederken adım adım kariyer rekoruna ilerliyor.

Liverpool'a transfer olduktan sonra kariyerinin en iyi sezonunu 2017/18'de yaşayan Salah, ligde 36 maçta 42 gollük katkı sağlamıştı.

Salah, 2021/22 sezonunun ardından bir kez daha 36 gol katkısına ulaşırken kalan 14 maçta toplamda 6 gollük katkı vermesi halinde kendi rekorunu egale edecek, bunun üzerine çıkması halinde ise kendi rekorunu kıracak.

Öte yandan yıldız futbolcunun Premier Lig rekorunun yeni sahibi olma şansı da devam ediyor. Lig tarihinde daha önce 1994/95 sezonunda Alan Shearer, 1993/94 sezonunda ise Andrew Cole 47 gol katkısıyla sezonu tamamlamıştı.

Bu iki ismi 44 gol katkısı ile Thierry Henry ve Erling Haaland takip ediyor. Salah'ın kalan bölümde Premier Lig rekorunu kırabilmesi için 11 gol katkısına ihtiyacı var.