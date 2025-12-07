İSTANBUL 14°C / 9°C
Spor

Salah, takımdan ayrılabileceğini açıkladı! ''Veda etmek için Anfield'da olacağım''

Premier Lig ekibi Liverpool'da bir dönem sona eriyor. Liverpool'un Leeds United ile 3-3 berabere kaldığı 15. hafta maçının ardından yıldız futbolcusu Muhammed Salah, yaptığı açıklamada ayrılık sinyali verdi. İşte detaylar...

7 Aralık 2025 Pazar 11:48
Salah, takımdan ayrılabileceğini açıkladı! ''Veda etmek için Anfield'da olacağım''
İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool'un Mısırlı yıldız futbolcusu Muhammed Salah, yedek kalmaktan memnun olmadığını ve takımdan ayrılabileceğini söyledi.

Salah, Liverpool'un Leeds United ile 3-3 berabere kaldığı 15. hafta maçının ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Yedek kulübesinde beklemenin kendisini hayal kırıklığına uğrattığını belirten Salah, "90 dakika boyunca yedek kulübesinde oturuyorum. Üçüncü kez kulübedeyim, sanırım kariyerimde ilk kez oluyor. Dürüst olmak gerekirse çok ama çok hayal kırıklığına uğradım. Yıllar boyunca, özellikle de geçen sezon bu kulüp için çok şey yaptım. Şimdi yedek kulübesinde oturuyorum ve nedenini bilmiyorum. Kulüp beni otobüsün altına atmış gibi görünüyor. Hissettiğim bu. Sanırım birinin tüm suçu üstlenmemi istediği çok açık. Yaz aylarında birçok söz aldım ve şu ana kadar üç maç yedek kulübesinde kaldım. Bu yüzden sözlerini tuttuklarını söyleyemem." ifadelerini kullandı.

Liverpool'u her zaman destekleyip seveceğini kaydeden 33 yaşındaki futbolcu, "Daha önce teknik direktörle iyi bir ilişkim olduğunu defalarca söyledim ama aniden ilişkimiz bozuldu. Nedenini bilmiyorum ama bana öyle geliyor ki biri beni kulüpte istemiyor. Annemlere, 13 Aralık'taki Brighton maçına gelmelerini söyledim. Oynayıp oynamayacağımı bilmiyorum ama tadını çıkaracağım. Kafamda o maçın tadını çıkaracağım çünkü şu an ne olacağını bilmiyorum. Afrika Uluslar Kupası'na gitmeden önce taraftarlara veda etmek için Anfield'da olacağım. Sonrasında ne olacağını bilmiyorum." yorumunu yaptı.

Tecrübeli futbolcu, durumun kendisi için kabul edilemez olduğunu da ifade ederek, "Bunun neden başıma geldiğini bilmiyorum. Anlamıyorum. Bence bu başka bir yerde olsaydı, her kulüp oyuncusunu korurdu. Ancak bence sorun ben değilim. Bu kulüp için çok şey yaptım. Bu kulüpte gol kralı ve en iyi oyuncu olarak ligde şampiyonluk yaşadım ama medya ve taraftarların önünde kendimi savunmak zorunda olan benim." diye konuştu.

