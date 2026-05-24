  Salah ve Robertson veda etti! Liverpool, sezonu 1 puanla tamamladı...
Salah ve Robertson veda etti! Liverpool, sezonu 1 puanla tamamladı...

İngiltere Premier Lig'in 38. ve son haftasında Liverpool ile Brentford, Anfield'da oynanan karşılaşmada 1-1 berabere kaldı. Muhammed Salah ve Andrew Robertson, kırmızılar ile son maçına çıktı ve taraftarlara veda etti.

HABER MERKEZİ24 Mayıs 2026 Pazar 20:14
İngiltere Premier Lig'in 38. ve son haftasında Liverpool, sahasında Brentford ile karşı karşıya geldi. Anfield'daki maç 1-1 tamamlandı.

Liverpool, Curtis Jones'ın golüyle 58. dakikada 1-0 öne geçti. Brentford'un beraberlik golünü 64. dakikada Kevin Schade attı.

Liverpool'da Muhammed Salah ve Andrew Robertson, son maçlarına çıktı ve taraftarlara veda etti.

Salah, Liverpool ile çıktığı son maçta Jones'un golünün asistini yaptı. Mısırlı yıldız, Steven Gerrard'ın rekorunu geride bıraktı ve Liverpool formasıyla Premier Lig'de en fazla asist yapan isim oldu.[93]

Bu sonucun ardından Liverpool 60, Brentford 53 puanla sezonu bitirdi.

