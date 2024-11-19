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Spor

Salah'ın alternatifi Pulisic

Sezon sonunda Mohamed Salah'ın takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Liverpool'da Mısırlı yıldızın yerine Milan'ın ABD'li futbolcusu Christian Pulisic hedef olarak belirlendi.

19 Kasım 2024 Salı 10:08 - Güncelleme:
Salah'ın alternatifi Pulisic
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Sezona Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi'ne damga vurarak başlayan Liverpool'da kadro planlaması için çalışmalar sürüyor. İngiliz ekibi, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Mısırlı yıldızı Mohamed Salah'ın yerine Milan forması giyen Christian Pulisic'i düşünüyor.

SALAH YERİNE PULİSİC

İngiliz basınında Liverpool'a yakın kaynaklar Arne Slot ve ekibinin Christian Pulisic'i Mohamed Salah sonrası transfer hedefi olarak belirlediğini aktardı. Chelsea'de geçen başarısız sezonların ardından Milan formasıyla kendini bulan ABD'li yıldız İtalyan kulübünün en formda oyuncularının başında geliyor.

Piyasa değeri 50 milyon euro olan Pulisic için Milan'ın ciddi bir bonservis bedeli talep edeceği öngörülürken, Liverpool'un ise devre arasından itibaren resmi görüşmelere başlaması bekleniyor.

15 MAÇTA 12 GOL KATKISI

Bu sezon Milan formasıyla 15 maçta sahaya çıkan Christian Pulisic takımı adına 7 gol ve 5 asistlik skor katkısı sağladı.

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