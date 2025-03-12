Salah'ın Ballon d'Or hedefi zora girdi!

Liverpool, son 16 turunda Paris Saint-Germain'e penaltılarla elenerek Şampiyonlar Ligi'ne veda etti. Mohamed Salah, Anfield'da gözyaşları içinde tribünleri alkışlarken, geleceği hakkındaki belirsizlik daha da arttı.

Mısırlı dünya yıldızı, özellikle bu sezon Premier Lig'deki performansıyla Ballon d'Or için favoriler arasında gösteriliyordu. Avrupa'da Liverpool'un Devler Ligi'nde havlu atmasıyla birlikte Mohamed Salah için Ballon d'Or hedefinin de tehlikeye girdiği belirtildi.

BU SEZON NE YAPTI?

Bu sezon Liverpool formasıyla her kulvarda 42 resmi maçta boy gösteren Mohamed Salah, Merseyside ekibine 32 gol ve 22 asistlik olağanüstü bir katkı sağladı.