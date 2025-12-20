İSTANBUL 14°C / 8°C
Spor

Salah'tan Liverpool soyunma odasında özür hamlesi

Liverpool'da Arne Slot ile yaşadığı kriz sonrası gündeme gelen Muhammed Salah, Tottenham maçı öncesi takım arkadaşlarından özür dileyerek tansiyonu düşürdü

HABER MERKEZİ20 Aralık 2025 Cumartesi 17:09
Salah'tan Liverpool soyunma odasında özür hamlesi
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'da sular durulmuyor derken, beklenen yumuşama adımı geldi. Teknik direktör Arne Slot ile ilişkisinin koptuğunu belirten ve kulüp tarafından "yarı yolda bırakıldığını" ima eden Muhammed Salah, Tottenham maçı öncesinde takımdaki gergin havayı dağıtmak için harekete geçti.

Liverpool'un orta saha oyuncusu Curtis Jones, Sky Sports'a verdiği demeçte, Mısırlı yıldızın son dönemde yaşananlar nedeniyle soyunma odasında takımdan özür dilediğini duyurdu.

"ETKİLEDİYSEM ÖZÜR DİLERİM"

24 yaşındaki İngiliz futbolcu Curtis Jones, Salah'ın takım içindeki tavrını ve yaşanan diyaloğu şu sözlerle aktardı:

"Mo, kendine has bir karakter ve düşüncelerini açıkça dile getirebilen biri. Bize gelip, 'Eğer herhangi birinizi etkilediysem veya kötü hissettirdiysem özür dilerim' dedi. O böyle bir insan. Bu konuşmayı yaparken son derece pozitifti, yüzü gülüyordu ve biz de ona her zamanki gibi davrandık. Sanırım bu yaşananlar, sadece kazanma isteğinin bir parçası."

KRİZİN PERDE ARKASI

Kriz, Salah'ın 6 Aralık'ta oynanan ve 3-3 biten Leeds United maçında süre alamamasının ardından patlak vermişti. Yıldız oyuncu, verdiği röportajda teknik direktör Arne Slot ile iplerin koptuğunu belirtmişti. Bu açıklamaların ardından Şampiyonlar Ligi'ndeki Inter galibiyetinde kadroya alınmayan Salah, ligdeki Brighton maçında ise oyuna sonradan girip takımının ikinci golünün hazırlayıcısı olmuştu.

Brighton maçı sonrası Anfield'da taraftarları selamlayan Salah, Afrika Uluslar Kupası için Mısır Milli Takımı kampına katılmak üzere İngiltere'den ayrıldı.

AYRILIK İDDİALARI VE ARNE SLOT'UN TAVRI

Salah'ın "patlaması", Liverpool'un eski efsane futbolcusu Jamie Carragher tarafından "rezalet", bir diğer eski futbolcu Chris Sutton tarafından ise "kulüpte kaosa sebep olan bir hareket" olarak nitelendirilmişti. Yaklaşan Ocak transfer dönemi ve Suudi Arabistan kulüplerinin yoğun ilgisi, Salah'ın Liverpool'daki geleceğindeki belirsizliği koruyor.

Teknik direktör Arne Slot ise Tottenham maçı öncesi yaptığı açıklamada, "Önümüze bakıyoruz" diyerek konuyu kapatmaya çalıştı. Curtis Jones da takımın bu süreci geride bıraktığını belirterek, "Yaşanan öfke kötü niyetli değildi, sadece dışarıya yansıması yanlış anlaşılmış olabilir. Artık takım olarak kaynaştık ve kazanmaya odaklandık" ifadelerini kullandı.

