  • Salah'tan veda kararı! Liverpool'da bir devrin sonu...
Spor

Salah'tan veda kararı! Liverpool'da bir devrin sonu...

Mohamed Salah, sezon sonunda Liverpool'dan ayrılacağını açıkladı. İngiliz kulübü de yıldız oyuncunun vedasını doğrularken, efsane kariyerinin sezon sonunda onurlandırılacağını duyurdu.

HABER MERKEZİ24 Mart 2026 Salı 21:56 - Güncelleme:
Mısırlı süper yıldız Mohamed Salah, sezon sonunda Liverpool'dan ayrılacağını açıkladı.

Oyuncunun açıklamasından kısa süre sonra takımı da veda mesajı yayınladı.

Liverpool'dan yapılan açıklamada; "Mohamed Salah, 2025-26 sezonunun sonunda Liverpool Kulübü'ndeki parlak kariyerine son verecek. Anfield'a veda etmesiyle birlikte mirasını ve başarılarını sezonun sonlarında onurlandıracağız" ifadelerine yer verildi.

Mohamed Salah ise açıklamasında; "Maalesef o gün geldi. Bu, vedamın ilk kısmı. Sezon sonunda Liverpool FC'den ayrılacağım.

Öncelikle şunu söyleyerek başlamak istiyorum ki, bu kulübün, bu şehrin ve bu insanların hayatımın bir parçası haline geleceğini asla hayal etmemiştim. Liverpool FC sadece bir futbol kulübü değil; bir tutku, bir tarih, bir ruh. Bu kulübün parçası olmayan birine bunu anlatamam.

Zaferleri kutladık. En önemli kupaları kazandık. Hayatımızın en zor zamanlarında birlikte mücadele ettik. Bu kulübün bir parçası olan herkese, özellikle geçmiş ve şimdiki takım arkadaşlarıma ve taraftarlara teşekkür etmek istiyorum. Bana gösterdiğiniz destek, kariyerimin en iyi zamanlarında ve en zor zamanlarda yanımda durmanız, asla unutmayacağım ve her zaman yanımda taşıyacağım bir şeydir." dedi.

ÖNERİLEN VİDEO

Trafik magandası dehşet saçtı: Ailesinin gözü önünde saldırdı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
