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  • Salem Al-Dawsari'yi Al Hilal'i ikiye böldü! ''Nwakaeme transfer olursa ayrılırım''
Spor

Salem Al-Dawsari'yi Al Hilal'i ikiye böldü! ''Nwakaeme transfer olursa ayrılırım''

Oynadığı futbolla Trabzonspor'un şampiyonluk yolunda lider olmasında büyük katkı sunan Nwakaeme'nin adı Suudi Arabistan takımlarından Al Hilal ile anılıyor. Al Hilal takımında ise Salem Al-Dawsari bu transfere karşı çıktı.

25 Nisan 2020 Cumartesi 18:51 - Güncelleme: 25 Nisan 2020 Cumartesi 18:51
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Trabzonsporlu Anthony Nwakaeme, adının geçtiği Al Hilal kulübünde büyük karışıklığa neden oldu... Arap medyasında yer alan habere göre Al Hilallı futbolcu Salem Al-Dawsari, bu transferin gerçekleşmesi halinde ayrılacağını söyleyerek tehdit etti.

Haberin detaylarınde şu bilgilere yer verildi;

"Al Hilal'ın olası transferi, Salem Al-Dawsari'nin kulübünü tehdit etmesine neden oldu.

Salem Al-Dawsari, Türkiye Ligi'nin lideri Trabzonspor'un Nijeryalı kanat-forvet oyuncusu Anthony Nwakaeme'nin transfer edilmesi halinde kulübüne ayrılacağını iletti.

Anthony Nwakaeme, sol kanatta forma giyiyor. Salem Al-Dawsari de aynı pozisyonda forma giyiyor. Bu da, Al-Dawsari'yi önümüzdeki dönemde kulübede oturma riskiyle karşı karşıya tutuyor."

Anthony Nwakaeme bu sezon Trabzonspor formasıyla 37 müsabakada rol alırken 13 gol 11 asiste imza atmıştı. Salem Al-Dawsari ise 18 müsabakada forma giyerken 3 gol 4 asistle oynamıştı.

Ramazanı Türkiye'de geçirmenin mutluluğunu yaşıyorlar

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