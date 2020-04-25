25 Nisan 2020 Cumartesi 18:51 - Güncelleme: 25 Nisan 2020 Cumartesi 18:51

Trabzonsporlu Anthony Nwakaeme, adının geçtiği Al Hilal kulübünde büyük karışıklığa neden oldu... Arap medyasında yer alan habere göre Al Hilallı futbolcu Salem Al-Dawsari, bu transferin gerçekleşmesi halinde ayrılacağını söyleyerek tehdit etti.

Haberin detaylarınde şu bilgilere yer verildi;

"Al Hilal'ın olası transferi, Salem Al-Dawsari'nin kulübünü tehdit etmesine neden oldu.

Salem Al-Dawsari, Türkiye Ligi'nin lideri Trabzonspor'un Nijeryalı kanat-forvet oyuncusu Anthony Nwakaeme'nin transfer edilmesi halinde kulübüne ayrılacağını iletti.

Anthony Nwakaeme, sol kanatta forma giyiyor. Salem Al-Dawsari de aynı pozisyonda forma giyiyor. Bu da, Al-Dawsari'yi önümüzdeki dönemde kulübede oturma riskiyle karşı karşıya tutuyor."

Anthony Nwakaeme bu sezon Trabzonspor formasıyla 37 müsabakada rol alırken 13 gol 11 asiste imza atmıştı. Salem Al-Dawsari ise 18 müsabakada forma giyerken 3 gol 4 asistle oynamıştı.