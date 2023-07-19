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Spor

Salernitana, James Rodriguez için devreye girdi

Ülkemizde en son Beşiktaş ile gündeme gelen James Rodriguez için Salernitana'nın devreye girdiği öğrenildi. James Rodriguez transferinin gelecek hafta netleşebileceği belirtildi.

19 Temmuz 2023 Çarşamba 20:29 - Güncelleme:
Salernitana, James Rodriguez için devreye girdi
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Yaklaşık 3 ay önce Olympiakos'tan ayrılan James Rodriguez'in yeni takımı merak konusu. Adı Süper Lig devleriyle de anılan ve son olarak Beşiktaş'a yazılan James Rodriguez için İtalyan basınında yeni bir iddia ortaya atıldı.

SALERNITANA'DAN JAMES RODRIGUEZ HAMLESİ

Söz konusu haberlerde James Rodriguez için Salernitana'nın devreye girdiği belirtildi. Oyuncunun Amerika kıtasından da cazip teklifler aldığı ancak Salernitana'nın teklifinin de diğerlerinin altında kalmadığı vurgulandı.

TRANSFER ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA ŞEKİLLENEBİLİR

Haber detayında James Rodriguez transferinin gelecek hafta netleşebileceği kaydedildi.

JAMES RODRIGUEZ'İN OLYMPIAKOS KARNESİ

Olympiakos ile 23 maça çıkan James Rodriguez, Yunan devinde 5 gol, 6 asistlik istatistik yakaladı.

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