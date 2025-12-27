İSTANBUL 6°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Aralık 2025 Cumartesi / 8 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,9259
  • EURO
    50,6303
  • ALTIN
    6250.52
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Saliba: Arsenal her kupayı kazanabilir

Arsenal forması giyen William Saliba, bu sezon tüm kulvarlarda şampiyonluk hedeflediklerini söyledi.

HABER MERKEZİ27 Aralık 2025 Cumartesi 15:22 - Güncelleme:
Saliba: Arsenal her kupayı kazanabilir
ABONE OL

Arsenal'in başarılı savunmacısı William Saliba, Londra ekibinin bu sezonki hedefleri hakkında iddialı açıklamalarda bulundu. Fransız futbolcu, Arsenal'in mücadele ettiği tüm turnuvalarda kupaya uzanabilecek güçte olduğunu dile getirdi.

Saliba açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Katıldığımız her organizasyonu kazanabileceğimizi biliyoruz. Ancak bunu sahada kanıtlamamız ve kupaları kazanmaya başlamamız gerekiyor. "

Ayrıca Fransız savunmacı, sezonun henüz başında olunduğunun da altını çizerek temkinli bir yaklaşım sergiledi.

ÖNERİLEN VİDEO

Trabzon'da korkunç kaza: Kırmızı ışıkta motosikletliye çarptı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.