Saliba: Arsenal her kupayı kazanabilir

Arsenal'in başarılı savunmacısı William Saliba, Londra ekibinin bu sezonki hedefleri hakkında iddialı açıklamalarda bulundu. Fransız futbolcu, Arsenal'in mücadele ettiği tüm turnuvalarda kupaya uzanabilecek güçte olduğunu dile getirdi.

Saliba açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Katıldığımız her organizasyonu kazanabileceğimizi biliyoruz. Ancak bunu sahada kanıtlamamız ve kupaları kazanmaya başlamamız gerekiyor. "

Ayrıca Fransız savunmacı, sezonun henüz başında olunduğunun da altını çizerek temkinli bir yaklaşım sergiledi.