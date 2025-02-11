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Spor

Salih Dursun yeniden Fatih Karagümrük'te

Trendyol Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük, Sakaryaspor forması giyen Salih Dursun'u yeniden kadrosuna kattı.

IHA11 Şubat 2025 Salı 15:11 - Güncelleme:
Salih Dursun yeniden Fatih Karagümrük'te
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, 2021-2024 yılları arasında kadroda yer alan ve son olarak Sakaryaspor forması giyen Salih Dursun'u yeniden kadrosuna kattığını açıkladı.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "2021-2024 yılları arasında kulübümüzde oynayan deneyimli savunma oyuncusu, şimdi yeniden yuvaya dönerek takımımız için mücadele edecek. 1.88 m boyundaki savunma oyuncusu, profesyonel kariyerinde 280 maçta 48 gol ve 15 asistlik performans sergilemiştir. Salih Dursun'a tekrar hoş geldin diyor, kırmızı siyahlı formamız altında başarılı bir sezon diliyoruz" denildi.

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