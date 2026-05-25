İSTANBUL 25°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Mayıs 2026 Pazartesi / 9 ZilHicce 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,7234
  • EURO
    53,5442
  • ALTIN
    6717.64
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Salih Özcan Borussia Dortmund'dan ayrıldı
Spor

Salih Özcan Borussia Dortmund'dan ayrıldı

Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund'da milli futbolcu Salih Özcan ile yollar ayrıldı.

HABER MERKEZİ25 Mayıs 2026 Pazartesi 23:02 - Güncelleme:
Salih Özcan Borussia Dortmund'dan ayrıldı
ABONE OL

Bundesliga ekibi Borussia Dortmund, milli oyuncu Salih Özcan'ın takımdan ayrıldığını açıkladı.

Bundesliga'da sezonu şampiyon Bayern Münih'in ardından ikinci sırada tamamlayan Borussia Dortmund'da yeni sezon öncesi kadro yapılanması başladı. Bu kapsamda milli oyuncu Salih Özcan ile de yollarını ayıran siyah-sarılı ekip, milli orta sahaya veda etti.

Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Özcan'ın Borussia Dortmund'da dört yıl boyunca gösterdiği tutku, bağlılık ve özveri için teşekkür etti.

Borussia Dortmund formasıyla toplam 96 müsabakaya çıkan Salih Özcan, gol sevinci yaşayamazken 2 asist katkısı yaptı.

ÖNERİLEN VİDEO

İstanbul'un göbeğinde korkutan manzara! Lağım suları aktı, göl kahverengiye büründü

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.