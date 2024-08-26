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Spor

Salih Özcan, Borussia Dortmund'dan ayrılıyor mu? İşte son gelişmeler

Borussia Dortmund forması giyen milli futbolcu Salih Özcan, transferin son günlerinde Alman ekibinde ayrılma seçeneklerini değerlendiriyor.

26 Ağustos 2024 Pazartesi 14:29 - Güncelleme:
Salih Özcan, Borussia Dortmund'dan ayrılıyor mu? İşte son gelişmeler
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Borussia Dortmund forması giyen milli futbolcu Salih Özcan için ayrılık iddiası gündeme geldi.

SEÇENEKLERİNİ DEĞERLENDİRİYOR

Sky'da yer alan habere göre, 26 yaşındaki futbolcu transfer döneminin son dilimine girilirken Dortmund'dan ayrılma seçeneklerini değerlendiriyor.

Hannover 96'nın milli futbolcuya ilgisi olduğu ancak bu transferin gerçekleşmesinin kolay olmadığı kaydedildi.

DORTMUND'UN DÜŞÜNCESİ

Borussia Dortmund'un ise beklentilerini karşılayacak teklifler gelmesi durumunda Salih için transfer görüşmesi yapmaya hazır olduğu aktarıldı.

Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösterilen milli futbolcunun Borussia Dortmund ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

2022 yılından bu yana Dortmund'da oynayan Salih Özcan, Alman ekibinde çıktığı 70 maçt 2 asist yaptı.

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