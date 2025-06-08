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Spor

Salih Özcan için transfer açıklaması: Teklif yapmadık

Köln Sportif Direktörü Thomas Kessler, Borussia Dortmund forması giyen Salih Özcan için transfer açıklamasında bulundu.

HABER MERKEZİ8 Haziran 2025 Pazar 17:47 - Güncelleme:
Salih Özcan için transfer açıklaması: Teklif yapmadık
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Borussia Dortmund forması giyen milli futbolcu Salih Özcan için transfer açıklaması geldi.

"SALİH'E TEKLİF YAPMADIK"

27 yaşındaki futbolcunun adı Türkiye'den Galatasaray ve Beşiktaş ile Almanya'dan Köln'ün gündemine gelmişti. Köln Sportif Direktörü Thomas Kessler, Salih Özcan'a bir teklif yapmadıklarını söyledi.

Kessler, "Salih Özcan için teklif yapmadık. Kararımızı sakin bir şekilde vereceğiz. Gelecek sezon için kadromuzu nasıl rekabetçi hale getireceğimizi göreceğiz." dedi.

PİYASA DEĞERİ

Güncel piyasa değeri 4 milyon euro olarak gösterilen Salih Özcan'ın kulübü Borussia Dortmund ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.

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