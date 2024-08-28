Teknik direktörlüğünü Nuri Şahin'in yaptığı Borussia Dortmund'dan ayrılması beklenen Salih Özcan, sürpriz bir transfere hazırlanıyor.

Kicker'da yer alan habere göre; Bir başka Bundesliga ekibi Wolfsburg, milli oyuncu Salih Özcan'ın transferinde Borussia Dortmund ile anlaşmaya vardı.

Haberde, milli yıldızın Wolfsburg'a kiralık olarak transfer olacağı belirtildi.

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇECEK

Deneyimli orta saha oyuncusunun bugün sağlık kontrolünden geçerek resmi imzayı atmasının beklendiği ifade edildi.

BEŞİKTAŞ'LA ANILIYORDU

Salih Özcan'ın ismi uzun bir süre Süper Lig ekibi Beşiktaş ile de anılmıştı.