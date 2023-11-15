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Spor

Salih Özcan: İsmail Yüksek ile aynı tip oyuncu değiliz

A Milli Takım oyuncusu Salih Özcan, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İsmail Yüksek ile kıyaslanması hakkında milli futbolcu, aynı tip oyuncu olmadıklarını dile getirdi.

15 Kasım 2023 Çarşamba 18:44 - Güncelleme:
Salih Özcan: İsmail Yüksek ile aynı tip oyuncu değiliz
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A Milli Takım oyuncusu Salih Özcan, antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Salih Özcan, "Almanya'da yaşadığım için bu maç güzel bir duydu. Takım için güzel bir test olacak. Türk taraftarların desteğini bekliyoruz. Takımın fiziksel ve mental durumu iyi. Almanya maçı güzel olacak. İyi bir maç çıkaracağız." dedi.

Gruptan ider çıkmak istediklerini söyleyen yıldız oyuncu, 'Montella hocamız taktiksel analiz yaptı. Takıma iyi geldi. Hırvatistan maçında iyi mücadele ettik. Takımımız kaliteli. İnşallah son maçımızı da kazanarak gruptan lider çıkarız.' ifadelerini kullandı.

İsmail ile kıyaslanması hakkında da konuşan Salih, 'İsmail Yüksek ile aynı tip oyuncu değiliz. Maçlarda birbirimizi iyi destekliyoruz. Gelecek maçlarda da inşallah böyle oynamaya devam ederiz.' değerlendirmesini yaptı.

Milli oyuncu sözlerini, 'Gelecek 2-3 seneye bakmıyorum. Şu an iyi yerdeyim. Sakatlık yaşamıyorum. EURO2024'te Türkiye ile iyi bir performans sergilemek istiyorum. Geleceği Allah bilir. Zor bir şampiyona olacak. Takımlar da iyi olacak. Takım olarak kendimize güvenmemiz lazım.' şeklinde noktaladı.

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