Salih Özcan: Kendimize güvenirsek, maçı alırız

2026 Dünya Kupası'nda A Milli Takım'ımız, Avustralya ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde milli futbolcu Salih Özcan, açıklamalarda bulundu.

Milli futbolcu, "Hazırız, kendimize çok güveniyoruz. İyi başlamak istiyoruz, sonrasında galibiyet gelecektir. Kaç senedir bu anı bekliyoruz... Heyecanlı değil de, seviniyoruz bugün geldiği için" dedi.

Açıklamalarını sürdüren Salih, "Stat dışındaki taraftarlarımızın görüntülerini gördük. Dünyanın her yanında bizi destekliyorlar. Onlar için oynayacağız. Avustralya'ya iyi çalıştık, hızlı oyuncuları var. Kendimize güvenirsek, maçı alırız" ifadelerini kullandı.

Salih Özcan son olarak "ABD'nin kazanması bizi ilgilendirmiyor. Kendimize bakacağız. Kazanacağız ve devamı gelecek" açıklamasında bulundu.