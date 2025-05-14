2022 yaz transfer döneminde imza attığı Borussia Dortmund'da istikrarlı forma süresi bulmakta zorlanan Salih Özcan sezon başında bir başka Bundeslgia ekibi Wolfsburg'a kiralanmıştı. Ocak ayında takıma geri çağrılan 27 yaşındaki futbolcunun sezonu Borussia Dortmund'da tamamlamasının ardından ayrılacağı gündemde. Salih Özcan için bir sonraki durağın ise Türkiye olması bekleniyor.

SALİJH ÖZCAN VEDA EDİYOR

Salih Özcan sezonun tamamlanmasının ardından Borussia Dortmund ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Alman basınında yer alan haberlerde; Sarı siyahlıların 3-4 futbolcu ile vedalaşacağı ve Salih Özcan'ın da bu isimlerden biri olduğu aktarıldı.

Ligue 1 ve Bundesliga'nın bazı kulüplerinin de ilgisi olduğu Salih Özcan için yeni adresin ise Türkiye olabileceği bilgisi haberin detayları arasında yer aldı.

EN GÜÇLÜ ADAY BEŞİKTAŞ

Salih Özcan için en güçlü adayın Beşiktaş olduğu öğrenildi. Siyah beyazlılar, geçtiğimiz yaz transfer döneminde de milli futbolcuyla ilgilenmiş ancak görüşmelerde gelişme sağlanamamıştı. Öte yandan Trabzonspor'un da Salih Özcan için devreye girebileceği aktarıldı.

BU SEZON NE YAPTI?

Bu sezon Wolfsburg ve Borussia Dortmund formalarıyla toplamda 26 maçta forma giyen Salih Özcan yalnızca 790 dakika sahada kalırken gol veya asist katkısı üretemedi.

Star Gazetesi