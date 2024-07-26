Salih Özcan'a Fransız kancası

Borussia Dortmund forması giyen Salih Özcan, transferde Fransız ekiplerinin gözdesi oldu.

LYON VE RENNES

Foot Mercato'da yer alan habere göre, Lyon ve Rennes, 26 yaşındaki orta saha oyuncusu ile ilgileniyor. Haberin detaylarında daha önce çıkan Marsilya haberlerinin aksine Roberto De Zerbi'nin ekibinin milli oyuncuya ilgisinin olmadığı vurgulandı.

TÜRKİYE, SUUDİ ARABİSTAN

Salih'i ayrıca Türkiye ve Suudi Arabistan'dan da bazı takımların takip ettiği kaydedildi.

DORTMUND PERFORMANSI

Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösterilen Salih Özcan'ın Borussia Dortmund ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

Borussia Dortmund'a 2022 yılında imza atan 26 yaşındaki futbolcu, Alman ekibinde çıktığı 70 maçta 2 asist yaptı.