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Spor

Salih Sarıkaya'nın yeni adresi Erzurum FK oldu

Altay'da sözleşmesini tek taraflı feshedip kulüpten ayrılan sağ bek Salih Sarıkaya yeni sezon öncesi 1'inci Lig temsilcisi Erzurumspor FK ile prensipte anlaştı.

DHA31 Temmuz 2024 Çarşamba 13:48 - Güncelleme:
Salih Sarıkaya'nın yeni adresi Erzurum FK oldu
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TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altay'da sözleşmesini tek taraflı feshedip kulüpten ayrılan sağ bek Salih Sarıkaya yeni sezon öncesi 1'inci Lig temsilcisi Erzurumspor FK ile prensip anlaşmasına vardı. Siyah-beyazlı formayla geçen sezon 1'inci Lig'de 32 maçta görev yapıp 1 kez rakip fileleri sarsan 26 yaşındaki savunmacının yeni kulübüyle önümüzdeki günlerde sözleşme imzalaması bekleniyor.

Altay'da daha önce takımdan ayrılan isimlerden sol kanat Eren Erdoğan Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'ya giderken, orta saha oyuncusu Enes Öğrüce Bodrum FK'ya transfer oldu. Kaleci Mustafa Çalışkan (Orduspor 1967), stoper Tugay Gündem (Etimesgut Bld) ve santrfor Nurettin Küçükdeniz (Kahramanmaraş İstiklalspor) ise 3'üncü Lig takımlarıyla el sıkıştı. Altay'da toplam 6 oyuncu takımdan ayrıldı.

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