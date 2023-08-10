Salih Uçan: 8 numarada kendimi rahat hissediyorum

Maçı kazandıkları için çok mutlu olduğunu söyleyen Uçan, "Deplasmanda oynadık, güzel bir sonuçla evimize dönmek istiyorduk. Sonucu da aldık. Bu turu da geçmek istiyoruz İstanbul'da. Buraya gelen Beşiktaş taraftarına teşekkür ederiz. Havalimanından beri bizi desteklediler. Çok teşekkür ediyoruz onlara" sözlerini kullandı.

"8 NUMARADA RAHAT EDİYORUM"

Sahada ortaya koyduğu performansla dikkat çeken Salih Uçan, en rahat ettiği pozisyon olarak, "Ben 8 numarada daha rahat ediyorum. Çift 6 da oynayabiliyorum ama en rahat hissettiğim yer 8 numara diyebilirim. Her maçın öyküsü farklıdır. Bazen 3 orta saha, bazen çift orta saha. Rakibe de bağlı bu biraz. Futbola başladığımdan itibaren Milli takımlar da dahil 6 ve 8 numara oynadım. 10 numarada oynarken rahatsız oldum. Hep 8 numarada kendimi rahat hissettim"

"ASİSTİN ASİSTİNİ YAPMAYI SEVİYORUM"

Savunma ve hücumu eşit yapmaya çalıştığını ve takıma katkı sağladığı için mutlu olduğunu söyleyen Salih, "Bazı maçlarda çok fazla ikili mücadeleye girip top kazanıyorsun hücumdaki etkinliğin azalıyor. Bazen tam tersi. Beşiktaş'ta formayı kazanmamın nedeni topu kendimde tutma, pas alışkanlığını sağlayarak elde ettim. Asistin asisti gibi pozisyonları yapmayı seviyorum. Benden çok daha fazla skor katkısı bekleniyor. Ben hem savunmayı, hem hücumu aynı oranda tutmaya çalışıyorum." diyerek açıklamalarını tamamladı.