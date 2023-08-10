İSTANBUL 27°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Ağustos 2023 Perşembe / 24 Muharrem 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,0595
  • EURO
    29,6928
  • ALTIN
    1662.94
  • BIST100
    7441.5
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Salih Uçan: 8 numarada kendimi rahat hissediyorum
Spor

Salih Uçan: 8 numarada kendimi rahat hissediyorum

Beşiktaş'ın başarılı oyuncusu Salih Uçan, Neftçi Bakü karşılaşması sonrası açıklamalarda bulundu. 8 numara pozisyonunda kendisini rahat hissettiğini söyleyen Uçan, 'Ben 8 numarada daha rahat ediyorum. Çift 6 da oynayabiliyorum ama en rahat hissettiğim yer 8 numara diyebilirim.' sözlerini sarf etti.

10 Ağustos 2023 Perşembe 22:39 - Güncelleme:
Salih Uçan: 8 numarada kendimi rahat hissediyorum
ABONE OL

Maçı kazandıkları için çok mutlu olduğunu söyleyen Uçan, "Deplasmanda oynadık, güzel bir sonuçla evimize dönmek istiyorduk. Sonucu da aldık. Bu turu da geçmek istiyoruz İstanbul'da. Buraya gelen Beşiktaş taraftarına teşekkür ederiz. Havalimanından beri bizi desteklediler. Çok teşekkür ediyoruz onlara" sözlerini kullandı.

"8 NUMARADA RAHAT EDİYORUM"

Sahada ortaya koyduğu performansla dikkat çeken Salih Uçan, en rahat ettiği pozisyon olarak, "Ben 8 numarada daha rahat ediyorum. Çift 6 da oynayabiliyorum ama en rahat hissettiğim yer 8 numara diyebilirim. Her maçın öyküsü farklıdır. Bazen 3 orta saha, bazen çift orta saha. Rakibe de bağlı bu biraz. Futbola başladığımdan itibaren Milli takımlar da dahil 6 ve 8 numara oynadım. 10 numarada oynarken rahatsız oldum. Hep 8 numarada kendimi rahat hissettim"

"ASİSTİN ASİSTİNİ YAPMAYI SEVİYORUM"

Savunma ve hücumu eşit yapmaya çalıştığını ve takıma katkı sağladığı için mutlu olduğunu söyleyen Salih, "Bazı maçlarda çok fazla ikili mücadeleye girip top kazanıyorsun hücumdaki etkinliğin azalıyor. Bazen tam tersi. Beşiktaş'ta formayı kazanmamın nedeni topu kendimde tutma, pas alışkanlığını sağlayarak elde ettim. Asistin asisti gibi pozisyonları yapmayı seviyorum. Benden çok daha fazla skor katkısı bekleniyor. Ben hem savunmayı, hem hücumu aynı oranda tutmaya çalışıyorum." diyerek açıklamalarını tamamladı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.