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Spor

Salih Uçan Ankaragücü maçında bir ilki yaşadı

Beşiktaş'ın başarılı orta sahası Salih Uçan, Ankaragücü müsabakasındaki 1 gol, 1 asistlik performansıyla dikkat çekti. Siyah-beyazlı forma ile üçüncü golünü atan Salih, Vodafone Park'ta ise ilk kez gol sevinci yaşadı.

IHA6 Mart 2023 Pazartesi 15:33 - Güncelleme:
Salih Uçan Ankaragücü maçında bir ilki yaşadı
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Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında sahasında karşılaştığı Ankaragücü'nü 2-1'lik skorla mağlup eden Beşiktaş'ta Salih Uçan'ın performansı, galibiyette büyük rol oynadı. Başkent ekibi karşısında 39. dakikada takımının ilk golünü kaydeden 29 yaşındaki futbolcu, müsabakanın 54. dakikasında da Vincent Aboubakar'ın attığı golün asistini yaptı.

Salih, böylelikle siyah-beyazlı taraftarların önünde ilk kez gol sevinci yaşamış oldu.

Siyah-beyazlı formayla Süper Lig'de bu sezon 19 karşılaşmada görev alan Salih Uçan, bin 400 dakika sahada kalırken, takımına 3 gol, 4 asistlik katkı sağladı.

Milli futbolcu, bu sezon ligin ikinci haftasında deplasmanda oynanan Alanyaspor ve yirminci haftada dış sahadaki Kayserispor mücadelelerine gol atma başarısı göstermişti.

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