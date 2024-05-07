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Spor

Salih Uçan: Bataklıkta çiçek açacak

Beşiktaşlı futbolcu Salih Uçan, MKE Ankaragücü'nü 1-0'lık skorla kupada eledikleri maçın ardından konuştu.

7 Mayıs 2024 Salı 23:17 - Güncelleme:
Salih Uçan: Bataklıkta çiçek açacak
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Türkiye Kupası yarı finalinde sahasında MKE Ankaragücü'nü mağlup eden Beşiktaş'ta yıldız oyuncu Salih Uçan karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu.

Artık son bir adım kaldığını söyleyen Salih Uçan, "Taraftarımıza çağrı yapmıştım bir önceki maçta. İnanılmaz bir destek gösterdiler. Bu atmosferde taraftarımızı üzmek olmazdı. Bir önceki maçta, kupayı alırsak bataklıkta çiçek açacak gibi olacak demiştim. Son bir adım kaldı. Mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Maç içerisindeki sakatlığıyla ilgili konuşan Salih Uçan şu sözlerle cümlelerini noktaladı:

"Ayağıma bastılar, darbeye bağlıydı. Ciddi bir şey değil."

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