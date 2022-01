Salih Uçan: Beşiktaş dönemim şanssız geçti

DHA 28 Ocak 2022 Cuma 12:22 - Güncelleme: 28 Ocak 2022 Cuma 12:22

FIFA'nın milli takım maç takvimi nedeniyle verdiği arayı Antalya'da değerlendiren Medipol Başakşehir, çalışmalarını Belek turizm merkezinde yaptığı antrenmanla sürdürüyor. Turuncu lacivertli ekipte Beşiktaş'tan sezon sonuna kadar kiralanan Salih Uçan da takımla ilk antrenmana çıktı. Antrenman ısınma hareketleriyle başlarken, toplu oyunlarla devam etti. Serdar Gürler, takımdan ayrı bireysel çalışma yaptı.

'SON ŞAMPİYONDAN BAŞKA BİR ŞAMPİYONA GELDİM'

Medipol Başakşehir'in Beşiktaş'tan sezon sonuna kadar kadrosuna dahil ettiği 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Salih Uçan, antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Uçan, şampiyon bir takımdan bir başka şampiyon takıma geldiğini söyledi. Salih Uçan, "Son şampiyon takımdan bir başka şampiyon takıma geldim. Bunun için mutluyum. 4 aylık bir süreç var, elimden geldiğince Başakşehir ailesine yardımcı olmak istiyorum" dedi.

'BEŞİKTAŞ DÖNEMİM ŞANSSIZ GEÇTİ'

Beşiktaş'ta çok fazla süre bulamadığını kaydeden Salih Uçan, "Bunun dışında sezon başında yaşadığım sakatlık vardı. Biraz antrenman kaçırdım, sonra birkaç sakatlık daha yaşadım. Hastanede bir hafta kaldığım zamanlar oldu. Açıkçası ligin ilk dönemi Beşiktaş'taki durumum şanssız geçti diyebilirim. Hastalık yaşanmasaydı, belki antrenman kaçırmasaydım, fiziksel olarak kendimi daha yukarıya çekseydim daha fazla oynayabilirdim. Şu andan itibaren önüme bakacağım" diye konuştu.

'BELÖZOĞLU BENİ ARADI'

Teknik direktör Emre Belözoğlu ile takım arkadaşlığı olduğunu da söyleyen Uçan, "Teknik direktörümüz Emre Belözoğlu ile Fenerbahçe'den takım arkadaşlığım da var. Hocamız aradı, benimle ilgili görüşlerini söyledi, benim de aklıma yattı. Diğer takımlardan hocalarımız da beni aramıştı. Onların da tekliflerine teşekkür ediyorum. İnşallah hem benim, hem Beşiktaş, hem Başakşehir için iyi olur" dedi.

Beşiktaşlı Pjanic'in Başakşehir'e gelip gelmeyeceği sorusuna, 'Hayırlısı olsun' karşılığını veren Salih Uçan, hedeflerinin her zaman sahanın içinde olmak ve mücadele edebilmek olduğunu söyledi. Uçan, "Sahada bulunduğum süre içerisinde sorunlar yaşamadım. Sahada olmayınca sorunlar yaşıyorum. Bir futbolcu her zaman oynamak ister. Ben de buraya oynamak için geldim. İnşallah oynarım da. Ben kendimce hep şunu söylüyorum. Oynayınca sorun yaşamıyorum, oynamadığım zamanlar başlıyor. Her zaman forma rekabeti olacak, sadece burada değil" diye konuştu.