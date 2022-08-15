Salih Uçan: Beşiktaş gibi bir takımda 3-0'dan maç verilmemeli

Beşiktaşlı Salih Uçan, Alanyaspor'la 3-3 berabere kaldıkları karşılaşmayı değerlendirdi.

Maç sonu yayıncı kuruluşa konuşan Uçan, "Erken bir gol bulduk. Alanya deplasmanı zordur, ancak bunu kolaya çevirdik. 1-0, 2-0, 3-0... Sonra devre arasına hiçbir zaman gol yiyip girmemek lazım. Psikolojik olarak düşürüyor. Beşiktaş gibi bir takımda 3-0'dan maç verilmemeli. Futbolda bunlar var. Her türlü skordan dönülebilir. Elimizden bir 3 puan gitti. Üzgünüz." sözlerini kullandı.

3-0'lık üstünlüklerini koruyamamalarını ise Salih Uçan, "Üstünlüğü koruyamamamızı bir şeye bağlamıyorum. Futbolda bunlar var. Her türlü maç dönebilir. Biz de çevirebiliriz. Şans da bizden yanaydı, şanssızlık da..." diyerek açıklamalarını tamamladı.