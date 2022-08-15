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Spor

Salih Uçan: Beşiktaş gibi bir takımda 3-0'dan maç verilmemeli

Süper Lig'in ikinci haftasında deplasmanda Alanyaspor ile 3-3 berabere kalan Beşiktaş'ta Salih Uçan, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

15 Ağustos 2022 Pazartesi 00:16 - Güncelleme:
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Beşiktaşlı Salih Uçan, Alanyaspor'la 3-3 berabere kaldıkları karşılaşmayı değerlendirdi.

Maç sonu yayıncı kuruluşa konuşan Uçan, "Erken bir gol bulduk. Alanya deplasmanı zordur, ancak bunu kolaya çevirdik. 1-0, 2-0, 3-0... Sonra devre arasına hiçbir zaman gol yiyip girmemek lazım. Psikolojik olarak düşürüyor. Beşiktaş gibi bir takımda 3-0'dan maç verilmemeli. Futbolda bunlar var. Her türlü skordan dönülebilir. Elimizden bir 3 puan gitti. Üzgünüz." sözlerini kullandı.

3-0'lık üstünlüklerini koruyamamalarını ise Salih Uçan, "Üstünlüğü koruyamamamızı bir şeye bağlamıyorum. Futbolda bunlar var. Her türlü maç dönebilir. Biz de çevirebiliriz. Şans da bizden yanaydı, şanssızlık da..." diyerek açıklamalarını tamamladı.

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