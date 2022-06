Salih Uçan Beşiktaş'ta kalacak mı? Menajerinden açıklama geldi

Ömer Koray Uzun, Berke Özer'in transferi, Salih Uçan, Can Bozdoğan ve Güven Yalçın'ın Beşiktaş'taki durumu, Başakşehir'in genç savunmacısı Ravil Tagir ve yeni ortaklığı hakkında Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

Türkiye'den Avrupa'ya 2010-2020 yılları arasında giden futbolcuların transferlerinin yaklaşık yüzde 50'lik kısmını gerçekleştirdiklerine dikkat çeken Ömer Koray Uzun, "2022 yılının başından itibaren yeni bir ortaklığa başladım. Uzun zamandır birlikte iş yaptığımız uluslararası bir şirket, Alman şirketi. Özellikle büyük liglerde, dünyada uluslararası oyuncuları var. Biz de eski şirketimle beraber özellikle 2010-2020 yılları arasında Türkiye'den yurt dışına birçok oyuncu transferi yaptık. O dönemde giden oyuncuların yaklaşık yüzde 50'sinin transferini gerçekleştirdik. Yine bu hedefle uluslararası bir yapı halini aldık. Bunun dışında da şirketin Avrupa'da forma giyen önemli oyuncuları var. Türkiye'ye de son derece iyi ve kaliteli oyuncular getirmek için işbirliğine imza attık. Daha önce de bu şirketle çok büyük işler yapmıştık. Bir nevi iş resmiyete döküldü ve uluslararası bir hal aldı" diye konuştu.

"YENİ TRANSFER DÖNEMİNDE RAKAMLAR DÜŞECEKTİR"

17 Haziran'da açılacak yeni transfer döneminde ödenecek rakamların düşmesini beklediğini söyleyen Uzun, "Bu sene rakamlar bence ciddi anlamda düşecek. Zaten geçen sene de önceki yıllara nazaran rakamlar düşmüştü. Yeni çıkacak yasayla da yöneticilere birtakım sorumluluklar var. Kulüplerin ayakta kalması için yapılması gereken daha çok oyuncunun transferinin gerçekleşmesi. Ama yapılır mı bilmiyorum. Daha çok genç oyuncuların oynaması gerek. 1, 2 kulüp dışında çok fazla genç oyuncu oynatan kulüp yok. Mecburiyetten, sakatlıklar vs. gibi durumlarda oynatanlar var. Tüm kulüpler değil ama genel anlamda böyle. Yeni transfer döneminde rakamlar düşecektir. Çok büyük yıldız isimler, çok büyük rakamlar alan isimler olmayacaktır. Dolayısıyla daha kısır bir transfer dönemi olabilir" şeklinde konuştu.

KULÜPLER GENÇ OYUNCULARA DAHA ÇOK SABRETMELİ"

Kulüplerin genç oyunculara sabretmeleri gerektiğine dikkat çeken Ömer Koray Uzun, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bununla ilgili çok söylemler var ancak aksiyona maalesef çok geçilmiyor. Geçen sene nispeten genç isimleri gördük; ama bakıldığı zaman tesadüf eseri. Kart cezalıları, sakatlıklar oluyor. Bir plan, program dahilinde gerçekleşmiyor. Ancak kulüpler ve menajerler için çıkan kanun, TFF limitleri ve kur artışı gibi durumlardan dolayı bunun daha çok yapılması gerekiyor. Çünkü kulüpleri kurtaracak şey genç oyunculara yer verilmesi. Bunun için de onlara sabredilmesi gerekiyor. Bu oyuncuların daha çok oynaması ve bundan ekonomik olarak da fayda sağlamaları gerekiyor. İnşallah bundan sonraki süreçte daha çok genç oyuncu oynar."

BERKE'NİN HEDEFİ AVRUPA'DA KENDİNİ GELİŞTİREBİLECEĞİ BİR TAKIMDA OYNAMAK"

Fenerbahçe ile sözleşmesinin sonra ermesinin ardından yollarını ayıran kaleci Berke Özer'in hedefinin Avrupa'da oynamak olduğunu dile getiren Uzun, "Berke çocukluk hayali olan kulübe, Fenerbahçe'ye gitti. 4 senede haksız eleştiriler de aldı. Berke 90'a yakın maç oynadı. Bunların 2 senesi Westerlo'da 1'inci kaleci olarak. Fenerbahçe'de de geçen sene 19 maç oynadı. 5 büyük ligde, 2000 doğum ve sonrası oynayan kaleci sayısı son derece az. İtalya'da birinci kaleci olarak oynayan yok. Hollanda'da yok. Diğer liglerde de 1'er tane var. Bir elin parmaklarını geçmez. Berke aslında Avrupa'da tanınan bir kaleci. Genç milli takımlar, A Milli Takım'da çok genç yaşta oynamış bir oyuncu. Kariyeriyle ilgili Avrupa düşüncesi var. O yüzden biraz ince eleyip, sık dokuyoruz. Berke çok daha iyi yerlere gelecektir. Genel olarak, özellikle sosyal medyada Berke'ye çok haksızlık edildiğini düşünüyorum. Sadece Berke değil, genç oyunculara ki, kalecilik bakıldığı zaman daha zor bir pozisyon. Avrupa'da çok daha iyi yerlere gelecektir. Transfer bu son ana kadar bilemezsiniz, ancak hedefi Avrupa'da kendini geliştirebileceği bir takımda oynamak. Takımların projeleri çok önemli. Bunların hepsini değerlendirdikten sonra karar alacağız. Yani herhangi bir ligden çok proje çok önemli" ifadelerini kullandı.

"SALİH YENİ SEZONDA BEŞİKTAŞ'TA DEVAM EDECEK"

Salih Uçan hakkında transfer takasında kullanılacak yönünde çıkan haberlerin doğruyu yansıtmadığını ifade eden Uzun, "Beşiktaş ile devamlı görüşmelerim oluyor. Bu haberler nereden çıkıyor, bilmiyorum açıkçası. Bunlar doğru değil. Hatta Beşiktaş'ta geçen sene orta saha rotasyonu biraz kalabalıktı. Salih istediği süreyi bulamadı. Bu yüzden Beşiktaş ile beraber karar verip, böyle bir transferde bulunduk. Hatta Salih'in bir opsiyonu vardı. Beşiktaş, Salih'e güvenini göstermek için bu opsiyonu kullandı. Salih şu an tatil yapıyor, ardından çalışmalara başlayacak. Yeni sezonda Beşiktaş'ta devam edecek. Takas vs. gibi haberler nereden çıkıyor bilmiyorum. Ben de çok fazla resmi bir bilgi almadan kulüple konuşmuyorum. Yine bir konuşma yaptım, böyle bir düşünceleri olmadığını söylediler. Kamp dönemine Beşiktaş'ta başlayacak Salih" dedi.

"GÜVEN KONUSUNDA BEŞİKTAŞ İLE GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR"

Güven Yalçın konusunda Beşiktaş ile görüşmelerin sürdüğünü ifade eden Ömer Uzun, "Güven Yalçın önemli bir oyuncu. Bakıldığı zaman genç çok sabredilmiyor. Çeşitli mevkilerde forma giyebiliyor. Kanatlarda ve santrfor bölgesinde oynayabiliyor. Beşiktaş kariyerinde 192 dakikada bir gol katkısında bulunmuş. Önemli bir oyuncu. A Milli Takım oyuncusu. Milli takımda da santrfor bölgesinde çok fazla seçenek yok. Uzun seneler orada da oynayacaktır. Büyük kulüplerde özellikle ön tarafta yabancı oyuncular tercih edilir. Orada başarılı bir sene geçirdi. Bunun sonucunda Beşiktaş ile görüşmeler sürüyor. Sonuç ne olacak, önümüzdeki günler gösterecek. Ortaklarım da Beşiktaş ile görüşüyor. Güven için önemli bir dönem. Hem teknik hem de ekonomik anlamda alacağı karar çok önemli. 99 doğumlu, 23 yaşında. Kariyerinin önemli bir çizgisinde. Durumu belli olduğunda gerekli açıklamalar yapılacaktır" şeklinde konuştu.

"CAN BOZDOĞAN'I DURUMU 1, 2 HAFTA İÇİNDE ORTAYA ÇIKACAKTIR"

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Can Bozdoğan'ın durumunun da birkaç hafta içinde netlik kazanacağını belirten Uzun, "Can Bozdoğan hoca tarafından da kulüp tarafından da beğenilen bir oyuncu. Bir opsiyonu vardı. Yüksek bir opsiyondu. Onunla ilgili birtakım çalışmalar yapılıyor. Onun dışında Schalke 04'te Bundesliga'ya çıktı. Schalke ile de görüşülmesi gerekiyor. Onların planları nedir, ne değildir. 1, 2 hafta içinde onunla alakalı durum da ortaya çıkacaktır. Can, kulübüyle bir görüşmek istiyor. Schalke'nin Bundesliga'ya çıkması onun da kafasında bir düşünceye neden oldu. O yüzden kulübüyle görüştükten sonra kararını verecektir" dedi.

"KAAN VE KORAY İÇİN TÜRKİYE'DEN SÜREKLİ GİRİŞİM OLUYOR"

Transfer dönemlerinde ismi büyük takımlarla anılan Kaan Ayhan ve Koray Günter ile ilgili de konuşan Ömer Uzun, şu ifadeleri kullandı:

"Kaan Ayhan ve Koray Günter için Türkiye'den sürekli bir girişim oluyor. Onlar da Serie A'da forma giyiyor. Bu sezon birisi 31, birisi 24 maça çıktı. Ancak oyuncuların kontratları devam ediyor. Kaan'ın 2, Koray'ın bir sene sözleşmesi var. Orada da iyi rakamlar kazanıyorlar. Ancak projeye ve finansal şartlara, kulüplerin durumuna bağlı. Şimdilik orada devam edecek gibi duruyorlar.

"GELECEK SEZON KENAN KARAMAN İÇİN DAHA İYİ OLACAK"

Kenan Karaman'ın özverili ve profesyonel bir oyuncu olduğuna dikkat çeken Ömer Uzun, 28 yaşındaki kanat oyuncusunun gelecek sezon daha iyi olacağına inandığını söyledi. Uzun, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ben genel olarak eleştirilerin çok haklı olmadığını düşünüyorum. Avrupa'dan gelen Türk oyuncular özellikle ilk sezonda uyum sürecinde güçlük çekiyorlar. Kenan çalışkan bir oyuncu. Kenan tam bir takım oyuncusu. Her gelen hocanın gerek Beşiktaş'ta gerek milli takımda olsun Kenan'ı oynatması bir tesadüf değil herhalde. Çünkü idmanlardaki çalışkanlığı, profesyonelliği, özverisi ön plana çıkıyor. Maalesef her maçta takım kadrosu açıklanırken, ıslıklanmaya başlıyor. Ben gelecek sezonun Kenan için daha iyi olacağına inanıyorum."

"RAVİL ÖNCE BAŞAKŞEHİR'DE SONRA DA AVRUPA'DA İYİ ŞEYLER YAPACAK"

İsmi Avrupa'nın devleriyle anılan ve Ümit Milli Takım'da da forma giyen 19 yaşındaki savunmacı Ravil Tagir ile ilgili de konuşan Ömer Uzun, sözlerini şöyle noktaladı:

"Ravil Tagir, yaş grubunun Avrupa'daki en önemli oyuncularından birisi. Zaten uluslararası yayınlarda da adından birçok kez söz edildi. Avrupa'daki birçok takımın takip ettiği bir oyuncu. Henüz 17 yaşında Başakşehir'e transfer oldu. Bu süreçte de bütün oynadığı kategorilerde hatta üst kategorilerde ilk 11'de başladı. Genç oyuncuların Türkiye'de yaşadığı sıkıntıları o da yaşıyor. Bu sene fazla süre alamadı. 8 maça çıktı. Son dönemde daha çok oynayacaktı. Beşiktaş maçında da iyi bir performans sergiledi. Daha sonra talihsiz bir sakatlık yaşadı. Kendini tam olarak gösteremedi. Ben Ravil'in yine toparlanıp, Başakşehir'de sonrasında da Avrupa'da iyi şeyler yapacağına inanıyorum. Bu sezon onun için iyi bir sezon olacaktır."