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Spor

Salih Uçan: Biz de içeride çok üzülüyoruz

Beşiktaşlı orta saha Salih Uçan ve genç yıldız Semih Kılıçsoy, Hatayspor maçının ardından konuştu.

25 Aralık 2023 Pazartesi 23:05 - Güncelleme:
Salih Uçan: Biz de içeride çok üzülüyoruz
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Beşiktaş'ın orta sahadaki önemli isimlerinden Salih Uçan, Hatayspor karşısında aldıkları 2-1'lik galibiyet sonrası konuştu.

Salih Uçan, "Şehitlerimizin mekanı cennet olsun, üzgünüz. Bu maçta sevindik. Kendi adımıza zor bir süreçten geçiyoruz. Camia için de kolay bir süreç değil. Lugano maçına 17 eksikle gittik. Zor ve dalgalı süreçlerden geçtik. Sahada çıkan 11 her zaman ellerinden geleni vermeli. Basit hatalar yapıyoruz, bu hatalar çoğaldıkça, sorun yaşıyoruz. Bu maçta da yine bireysel hatadan gol yedik. Bu goller de modumuzu düşürüyor. Mücadelede ederek, kazanmaya devam etmek istiyoruz. İnşallah reaksiyon gösteririz." dedi.

Milli oyuncu ayrıca, "Biz de içeride çok üzülüyoruz. Herkes hata yapar ama sanki her oyuncunun kariyerindeki hataları, bu sürece denk geliyor gibi. Oyundaki hatalar moralimizi düşürüyor. Bireysel hata yapmamamız lazım. Bu maçta bir reaksiyon göstermek zorundaydık. Samet Hoca gelip bütün oyuncularla tek tek konuştuk. Sonuçta kazandık." sözlerini sarf etti.

Öte yandan Beşiktaş'ın genç oyuncusu Semih Kılıçsoy, 2-1 kazanılan Hatayspor karşılaşmasının ardından görüşlerini aktardı.

Kısa bir açıklama yapan Semih Kılıçsoy, şu sözleri kullandı;

"Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Kazanmamız gerekiyordu, kazandık. Takımıma golle katkı sağladığım için çok mutluyum."

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