Salih Uçan: Daha çok maç kazanmamız lazım

Beşiktaş'ın başarılı oyuncularından Salih Uçan, Ankaragücü maçı sonrası konuştu.

Uçan maçla ilgili değerlendirmesinde, "Kötü günler geçiriyoruz ülke adına, takım olarak da öyle. Toparlanmamız gerekiyor. Zorlu bir mücadele oldu. Çok şans bulduk, hem ilk yarı hem ikinci yarı. Pasları ve son vuruşları doğru yapabilsek farklı bir maç olacaktı. Son dakikalarda pozisyonlar verdik ama gol de atabilirdik. Daha çok maç kazanmamız lazım. Çok puan kaybettik." sözlerini kullandı.

Takım içindeki forma rekabetiyle ilgili ise Salih, "Orta sahaya yeni oyuncuların gelmesi güzel. Kart cezalısı oluyoruz. Sakatlıklar oluyor. Orta sahadaki kalabalık, takım adına güzel. Ne kadar çok oyuncu, o kadar çok rekabet... Bu rekabet takıma olumlu yansıyacaktır." diyerek açıklamalarını noktaladı.