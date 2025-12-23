İSTANBUL 12°C / 7°C
  Salih Uçan: Derbi galibiyetleri önemlidir
Spor

Salih Uçan: Derbi galibiyetleri önemlidir

Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe deplasmanında alınan galibiyetin ardından konuşan Beşiktaşlı Salih Uçan, derbi galibiyetinden dolayı mutlu olduklarını belirtirken, sezon boyunca yaşanan şanssızlıklara ve hakem kararlarına da dikkat çekerek daha adil bir yönetim beklentisini dile getirdi.

23 Aralık 2025 Salı 23:13
Salih Uçan: Derbi galibiyetleri önemlidir
ABONE OL

Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi yendiği karşılaşma sonrası Salih Uçan açıklamalarda bulundu.

Eşleşmeyi ve maçı değerlendiren Salih Uçan "Vallahi kurada deplasmanda Fenerbahçe'yi çektik, zor maç oldu. Biz daha iyi oynadık genele bakıldığında. Şansımız da vardı. Vallahi mutluyuz. Kupayı seviyoruz, kupa güzel. İnşallah gruptan çıkarız. Derbi galibiyetleri önemlidir. Sezon içi olumsuzlukları derbiyle örtebiliyorsun. Güzel bir galibiyet oldu. Mutluyuz. Antalya'da iyi bir kamp yapıp, takıma katkı verecek arkadaşlarla birlikte daha iyi yere geçmek istiyoruz." dedi.

"ŞANSSIZLIKLAR YAŞIYORUZ!"

Açıklamalarına devam eden Salih Uçan "Beşiktaş taraftarı çok büyük bir oluşum. Şampiyonluğu, kupayı, güzel galibiyetleri hak ediyor. Kötü zamanlar oluyor. 4 büyüklerin tarihinde uzun süre şampiyonluk yakalayamıyorlar. Böyle dönemler oluyor. Biz de bu sene çok şanssız beraberlikler, mağlubiyetler, puan kayıpları yaşadık. Genele bakınca iyi oynayıp öne geçiyoruz, şanssız goller yiyoruz." ifadelerini kullandı.

"2026'DA HAKEMLER DİKKATLİ OLSUN"

Salih Uçan ayrıca "Hakemlere de değinmek istiyorum. Beşiktaş'a kartlar basit çıkıyor. Orkun'a da bir hareket vardı. Biz sahanın içinde üzülüyoruz. Kartal rakibe 5. dakikası var yok yani, bastı basmadı, çat sarı kart. Sonra çocuğun müdahalesi kısıtlanıyor. Beşiktaş'ın böyle biraz durumlardan uzaklaşması gerekiyor. Her şanssızlık Beşiktaş'ın başına gelmemeli. Birileri dikkat etmeli. 2026'da biraz daha dikkatli olsun kişiler!" dedi.

