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Spor

Salih Uçan: Fenerbahçeli futbolcular stres yaptı

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe'ye konuk olan Beşiktaş maçı 4-2'lik skorla tamamlarken Salih Uçan müsabakayı değerlendirdi.

2 Nisan 2023 Pazar 23:48 - Güncelleme:
Salih Uçan: Fenerbahçeli futbolcular stres yaptı
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Beşiktaş'ta orta sahanın önemli isimlerinden Salih Uçan, Fenerbahçe karşılaşmasının ardından konuştu.

Salih Uçan, "İkinci yarıda içeride Şenol Hocamız ile birlikte bir öz güven tazeleme oldu. Hocamız rahat oynayın dedi. Biz de ikinci yarı daha derli toplu oynadık. Uzun toplardan ziyade daha çok paslaşmaya çalıştık. Bu da etkili oldu. 10 kişi geriye düştük, bu da mücadele etmemizi gerekiyordu. Mücadele ettik. Maç farklı bir noktaya geldi. Sonuçtan çok mutluyuz." diye konuştu.

Devre arasında soyunma odasına giderken Arda Güler ile ne konuştuğu yönünde soru sorulan orta saha oyuncusu, "Alakası yok, Arda'yı görmedim bile. Devre arasında veya penaltı anında görmedim. Oradaki pozisyonda Onur'un yanına gittim, 'Dokunmadım' dedi. Daha pozisyonu da izlemedim açıkçası. Kimseyle bir diyalog yok." cevabını verdi.

29 yaşındaki futbolcu, sözlerine, "Atmosfer çok sağlam. Uzun yıllar buradayım. Bunun da farkındaydık. Skoru alınca bizim için rahat oldu. Bizim için öz güven geldi, Fenerbahçeli futbolcular stres yaptı. Maç bu yöne geldi. Sonrası bizim için rahat oldu." şeklinde devam etti.

Salih, 10 kişi kalmalarının ardından bir süre stoperde oynamasını ise, "Bir ara ben oynayacağım sandım, biraz endişelendim ama sonradan yerime döndüm. Daha rahat oldu benim için." ifadeleriyle değerlendirdi.

Salih Uçan, son olarak, "Biz 11 kişi devam edelim. Bu tarz maçlar çok fazla denk gelmez. 10 kişi tamamlamak zordur. Daha fazla efor sarf etmen gerekiyor. Daha fazla koşman gerekiyor. Skor bizden yana olduğu için bu maç rahat oldu. Valencia golü atıp, 2-0 olsa sıkıntı olabilirdi. Allah'tan Valencia penaltıyı kaçırdı, farklı bir yöne gitti maç. 10 kişi bu taraftarın önünde 2-0 geriye düşsek sıkıntı olabilirdi" sözlerini sarf etti.

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