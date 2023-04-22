İSTANBUL 17°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Nisan 2023 Cumartesi / 2 Sevval 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,4057
  • EURO
    21,2485
  • ALTIN
    1237.71
  • BIST100
    5012.34
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Salih Uçan: Galatasaray maçı çok zor olacak
Spor

Salih Uçan: Galatasaray maçı çok zor olacak

Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Ümraniyespor'u 2-0 yenen Beşiktaş'ta Salih Uçan, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

22 Nisan 2023 Cumartesi 21:37 - Güncelleme:
Salih Uçan: Galatasaray maçı çok zor olacak
ABONE OL

Beşiktaşlı futbolcu Salih Uçan, Ümraniyespor'u mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

Salih Uçan yaptığı açıklamada, "Güzel oynadık bugün. İlk yarının başında sahanın zeminine ve oyuna alışamadık. Rakip gol pozisyonları da buldu, Allah'tan gole çeviremediler. Bizim de pozisyonlarımız vardı. Golü bulunca daha rahat oldu, özellikle ikinci golden sonra. Güzel bir asistim var, Aboubakar'a sadece dokunmak kaldı. Son zamanlarda böyle güzel asistler yapıyorum. Bizimkilere dokunmak kalıyor sadece. Kazanmak güzel. Trabzon maçını kazansaydık güzel olacaktı. İçeride Galatasaray'a karşı büyük bir maçımız var. İnşallah onu da kazanıp önümüze bakacağız." dedi.

Derbiyle ilgili de konuşan Salih, "Galatasaray maçı çok zor olacak. Mücadele ediyorum. Arkadaşlarıma topu kazandırıyorum, işin yüzde 30'unu ben yapıyorum. Sezonun son büyük maçı olacak bizim için, inşallah taraftarımızı mutlu ederiz." ifadelerini kullandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.