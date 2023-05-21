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Spor

Salih Uçan: Gol yedikten sonra canlandık

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında deplasmanda Adana Demirspor'u 4-1'lik skorla mağlup eden Beşiktaş'ın başarılı futbolcusu Salih Uçan maç sonu açıklamalarda bulundu.

21 Mayıs 2023 Pazar 21:53 - Güncelleme:
Salih Uçan: Gol yedikten sonra canlandık
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Beşiktaşlı futbolcu Salih Uçan, Adana Demirspor'u mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

Salih yaptığı açıklamada, "İyi mücadele edememe, hatalı pas, top kaybı, yanlış adam seçimi, isteksiz bir oyun vardı ilk yarıda. İkinci yarıda tam tersi. Harbiden ikinci yarı daha çok istedik. Sıcak nedeniyle biraz ruhsuz başladık. İlk yarının sonlarında gol yedikten sonra canlandık. İkinci yarı doğru paslar, doğru tercihler, daha çok isteme sonucu buraya getirdi. İkincilik için mücadele ediyor. Adana burada hiç yenilmemişti. Taraftarları çok iyi. Burada yenilmeyen bir rakibe karşı 4 gol bulduk. Oyunları, mücadeleler, kaliteleri çok iyi. 4 attık, moraller yerinde." dedi.

Ayrıca, "İlk yarı... Sahanın içinde hissediyorsun. Doğru pasları atamıyorsun, iletişimin iyi olmuyor. Bir özür olsun. İkinci yarı da hediyemiz olsun." ifadelerini kullandı.

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