İSTANBUL 33°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Ağustos 2023 Pazartesi / 5 Safer 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,109
  • EURO
    29,5045
  • ALTIN
    1645.85
  • BIST100
    7513.29
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Salih Uçan: Hayal kırıklığı yaşıyoruz
Spor

Salih Uçan: Hayal kırıklığı yaşıyoruz

Beşiktaş'ın başarılı orta saha oyuncusu Salih Uçan, 1-1'lik Pendikspor beraberliği hakkında açıklamalarda bulundu. Farkı açmanın önemine dikkat çeken Uçan, ''Hayal kırıklığı! Yazık! Taraftarımızın önünde bu tarz maçlarda farkı açmak gerekiyor. Götüremeyince böyle üzülüyorsunuz. Üzüldük. Kötü oldu. Canımız sıkıldı.' şeklinde konuştu.

21 Ağustos 2023 Pazartesi 00:29 - Güncelleme:
Salih Uçan: Hayal kırıklığı yaşıyoruz
ABONE OL

Beşiktaş'ın yıldız orta sahası Salih Uçan, Pendikspor karşılaşması sonrası basın mensuplarına demeçler verdi. Üzüldüklerini ifade eden başarılı isim, "Hayal kırıklığı! Yazık! İnanın hangi takıma karşı oynarsanız oynayın, 1-0 her zaman tehlikelidir. Direğe çarpar, dize çarpar, ele çarpar, şanssızlık olur ve berabere biter. O yüzden 2. golü bulman gerekiyor. Taraftarımızın önünde bu tarz maçları hemen 1-0, 2-0 götürmek gerekiyor. Götüremeyince böyle üzülüyorsunuz. Üzüldük. Kötü oldu. Canımız sıkıldı." dedi.

Deneyimli oyuncu, sözlerini, "Şampiyonluğa giden yolda evimizde bu tarz puan kaybetmememiz gerekiyor. Ligin daha 2. haftasındayız ama sezon sonunda bu tarz maçları çok daha üzücü oluyor. Aynı geçen sene Alanya'da olduğu gibi, daha 2. haftada 3-0'dan 3-3 olmuştu. Unutacağız, devam edeceğiz, takılı kalmayacağız. Telafi edip önümüze bakacağız." diye tamamladı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.