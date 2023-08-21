Salih Uçan: Hayal kırıklığı yaşıyoruz

Beşiktaş'ın yıldız orta sahası Salih Uçan, Pendikspor karşılaşması sonrası basın mensuplarına demeçler verdi. Üzüldüklerini ifade eden başarılı isim, "Hayal kırıklığı! Yazık! İnanın hangi takıma karşı oynarsanız oynayın, 1-0 her zaman tehlikelidir. Direğe çarpar, dize çarpar, ele çarpar, şanssızlık olur ve berabere biter. O yüzden 2. golü bulman gerekiyor. Taraftarımızın önünde bu tarz maçları hemen 1-0, 2-0 götürmek gerekiyor. Götüremeyince böyle üzülüyorsunuz. Üzüldük. Kötü oldu. Canımız sıkıldı." dedi.



Deneyimli oyuncu, sözlerini, "Şampiyonluğa giden yolda evimizde bu tarz puan kaybetmememiz gerekiyor. Ligin daha 2. haftasındayız ama sezon sonunda bu tarz maçları çok daha üzücü oluyor. Aynı geçen sene Alanya'da olduğu gibi, daha 2. haftada 3-0'dan 3-3 olmuştu. Unutacağız, devam edeceğiz, takılı kalmayacağız. Telafi edip önümüze bakacağız." diye tamamladı.