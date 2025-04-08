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Spor

Salih Uçan: Hedefimiz artık üçüncülük

Beşiktaş'ın deplasmanda Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından, Siyah-Beyazlılar'ın futbolcusu Salih Uçan açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi8 Nisan 2025 Salı 01:43 - Güncelleme:
Salih Uçan: Hedefimiz artık üçüncülük
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Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı. Mücadeleyi 10 kişi tamamlayan Siyah-Beyazlılar'a beraberliği getiren gol, 90. dakikada penaltıdan geldi.

Beşiktaş'ta penaltı pozisyonunun içinde bulunan Salih Uçan, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

"HEDEFİMİZ BELLİ"

Karşılaşmayı değerlendiren Salih Uçan, "Hedefimiz artık üçüncülük. Bugün de buraya her zaman olduğu gibi kazanmak için geldik. Maça alışamıyoruz, durgunluk oluyor, son zamanlarda eksik kaldık, daha fazla efor sarf etmemiz gerekiyor. Biz Beşiktaş'ın 10 kişi de olsak 9 kişi de olsak hedefe ulaşmak için kazanmak zorundayız. Bugün de kazanmak istedik ama berabere bitti. Memnun değilim. Devam edeceğiz ve önümüze bakacağız. Hedefimiz belli, hedefimizi yakalamaya çalışacağız." dedi.

"KEŞKE YETERLİ OLSA VE KAZANSAYDIK"

Kendi performansı ile ilgili de konuşan 31 yaşındaki futbolcu, "Yeterli olmadı. Keşke yeterli olsa ve kazansaydık. Son dakikalarda pozisyonlarımız var. Oyun açılıyor son dakikalarda gol de yiyebilirdik ama olmadı." ifadelerini kullandı.

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