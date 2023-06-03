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Spor

Salih Uçan: İkinciliği kovalıyoruz

Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Salih Uçan, Kasımpaşa'yı deplasmanda 5-2'lik skorla mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

3 Haziran 2023 Cumartesi 22:21 - Güncelleme:
Salih Uçan: İkinciliği kovalıyoruz
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Salih Uçan, "Üst üste kazanınca takım moral buldu. Şenol Güneş'in gelmesiyle güzel bir seri yakaladık. Ligin ilk yarısında ve ikinci yarısında bazı bölümler oldu, iki kere kötü seri yakaladık. Onun sonucunda da şampiyonluk gitti. Şimdi ikinciliği kovalıyoruz. Sezonu ikinci bitirmek istiyoruz." dedi.

Deneyimli isim sözlerine, "Kupa kazanamadık bu sene. Her zaman kupa kazanmak gerekiyor. Sezonu kupasız bitirmek üzücü oluyor. Dediğim gibi ikincilik şansımız var, ikinciliği yakalamak istiyoruz." diye devam etti.

Salih Uçan, son olarak orta sahadaki uyum için, "Güzel bir 3'lü yakalandı. 3'lünün devamında da güzel maçlar kazandık. İyi mücadele ettik. İyi bir uyum oldu. Herkes birbirinin açığını kapatıyor. Maçları da kazanıyoruz, güzel oluyor." cevabını verdi.

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