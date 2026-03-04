İSTANBUL 13°C / 3°C
Spor

Salih Uçan, ilk 11'e golle döndü

Beşiktaş formasıyla 5 maç aradan sonra Çaykur Rizespor karşısında ilk 11'de sahaya çıkan Salih Uçan takımının ikinci golünü kaydeden isim oldu.

4 Mart 2026 Çarşamba 22:00
Salih Uçan, ilk 11'e golle döndü
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 4. ve son haftasında Çaykur Rizespor'u konuk eden Beşiktaş'ta Salih Uçan, 5 maç sonra ilk 11'de sahaya çıktı.

Tecrübeli futbolcu, son olarak Süper Lig'in 20. haftasında oynanan Konyaspor maçında ilk 11'de görev yapmıştı.

Salih Uçan, 38. dakikada ağları havalandırarak takımının ikinci golünü kaydeden isim oldu.

Öte yandan Salih Uçan, kupada Kocaelispor ile yapılan maçta kulübede yer almasına rağmen süre almamıştı.

Ligde sırasıyla ise Alanyaspor, Başakşehir, Göztepe ve Kocaelispor müsabakalarında yedek soyunan deneyimli orta saha oyuncusu, bu maçların ilerleyen dakikalarında oyuna dahil olmuştu.

