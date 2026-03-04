Salih Uçan, ilk 11'e golle döndü

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 4. ve son haftasında Çaykur Rizespor'u konuk eden Beşiktaş'ta Salih Uçan, 5 maç sonra ilk 11'de sahaya çıktı.

Tecrübeli futbolcu, son olarak Süper Lig'in 20. haftasında oynanan Konyaspor maçında ilk 11'de görev yapmıştı.

Salih Uçan, 38. dakikada ağları havalandırarak takımının ikinci golünü kaydeden isim oldu.

Öte yandan Salih Uçan, kupada Kocaelispor ile yapılan maçta kulübede yer almasına rağmen süre almamıştı.

Ligde sırasıyla ise Alanyaspor, Başakşehir, Göztepe ve Kocaelispor müsabakalarında yedek soyunan deneyimli orta saha oyuncusu, bu maçların ilerleyen dakikalarında oyuna dahil olmuştu.