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Spor

Salih Uçan, İtalyan ekibinin radarında

Sezon sonunda Beşiktaş ile sözleşmesi sona erecek olan ve yeni kontrat için anlaşma sağlayamayan Salih Uçan'a İtalya'dan talip çıktı.

Takvim27 Mart 2024 Çarşamba 09:59 - Güncelleme:
Salih Uçan, İtalyan ekibinin radarında
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Beşiktaş'ın sezon sonunda bitecek kontratını uzatmak için görüşmelerde bulunduğu ancak şuan için anlaşma sağlayamadığı Salih Uçan ile ilgili hareketlilik yaşanıyor.

İTALYA'DAN TALİBİ ÇIKTI

Süper Lig ekiplerinin de kadrosuna katmak istediği 30 yaşındaki orta sahaya son olarak İtalya Serie A ekiplerinden Udinese talip oldu.

İtalyan ekibinin Salih'in durumunu yakından takip ettiği ve Beşiktaş'la bağlarını koparması durumunda sezon sonunda oyuncuya teklifte bulunacağı ifade ediliyor. Daha önce Roma'da forma giyen deneyimli orta sahanın da yeniden İtalya'ya dönmeye sıcak baktığı da gelen haberler arasında.

İŞTE BU SEZONKİ İSTATİSTİKLERİ

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 31 resmi maçta forma giyen Salih Uçan bu karşılaşmalarda 4 gol, 5 asistlik skor katkısı sağladı.

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