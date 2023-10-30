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Spor

Salih Uçan: Kazanarak devam etmemiz lazım

Beşiktaş'ta attığı golle Gaziantep FK galibiyetinin mimarlarından olan Salih Uçan karşılaşmayı değerlendirdi. Eksik oyuncuların çokluğuna da değinen başarılı orta saha, ' Takımda birçok insan hasta, sakatlığın dışında bu vardı. Tesiste bir hastalık oldu. Ama ona rağmen iyi bir maç çıkardığımızı düşünüyorum.' açıklamasında bulundu.

30 Ekim 2023 Pazartesi 22:33 - Güncelleme:
Salih Uçan: Kazanarak devam etmemiz lazım
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Beşiktaş'ın başarılı futbolcusu Salih Uçan, Gaziantep FK karşısında alınan galibiyeti değerlendirdi.

Salih Uçan, "Cumhuriyet'in 100. yılı kutlu olsun. Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına binlerce kez teşekkürler" dedi.

"TAKIMDA BİRÇOK İNSAN HASTA"

Başarılı orta saha, sözlerine, "Sakatlıktan çıktım, 3 günde bir maç oynuyoruz. Kolay değil ama sakatlık döneminde iyi çalıştım. Bugün kolay bir maç olmayacaktı. Takımda birçok insan hasta, sakatlığın dışında bu vardı. Tesiste bir hastalık oldu. Ama ona rağmen iyi bir maç çıkardığımızı düşünüyorum. Kazanarak devam etmemiz lazım." diye devam etti.

Salih Uçan, son olarak, "Genel olarak baktığınızda, taraftarımız, yönetim, futbolcular biraz zorlu süreçten geçiyoruz. Biz de üzülüyoruz, kırılıyoruz. Daha fazla efor sarf etmemiz gerekiyor. Çok üzülen insanlar var. Biz de çok üzülüyoruz bu durumlara. Bunu atlatmak için bu tarz galibiyetlere ihtiyaç var. Kazandıkça mutluluk ortaya çıkıyor. Kaybedince üzülüyorsunuz. Böyle kazanarak devam etmek istiyoruz" sözlerini sarf etti.

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