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Spor

Salih Uçan: Kötü bir sezon geçiriyoruz

Beşiktaşlı futbolcu Salih Uçan, Çaykur Rizespor maçının ardından konuştu.

3 Mayıs 2024 Cuma 22:44 - Güncelleme:
Salih Uçan: Kötü bir sezon geçiriyoruz
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Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Salih Uçan, Rizespor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Salih Uçan, "Bugünkü galibiyet değerli. Bizim maç kazanmamız gerekiyor. Sezon başından beri yönetimin, hocaların değişmesi hem biz hem de taraftar için kırılgan bir sezon oldu. Maçlara çıktığımızda tabii ki taktik çalışıyoruz ama şanssız bir korner oluyor ve golü yiyorsunuz. Zaten kötü bir sezon geçiriyoruz. Bu tarz goller bizi geri düşürüyor. Rizespor'la puan durumu olarak birbirimize yakınız. Bugün kazandığımız iyi oldu." dedi.

Türkiye Kupası hedefleri için konuşan deneyimli orta saha oyuncusu ayrıca, "Böyle bir sezonu kupa kazanarak bitirirsek muhteşem olacak. Bataklıkta çiçek açmış gibi olacak. Ben taraftarımıza çağrı yapıyorum. Ankaragücü maçında inanılmaz bir atmosfer yaratalım." sözlerini sarf etti.

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