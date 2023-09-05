İSTANBUL 28°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Eylül 2023 Salı / 20 Safer 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,8012
  • EURO
    28,7553
  • ALTIN
    1660.71
  • BIST100
    8236.14
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Salih Uçan: Kuntz ile birbirimizi tanımıyorduk
Spor

Salih Uçan: Kuntz ile birbirimizi tanımıyorduk

A Milli Takım oyuncularından Salih Uçan, Ermenistan maçı öncesinde Riva kampında açıklamalarda bulundu.

5 Eylül 2023 Salı 18:34 - Güncelleme:
Salih Uçan: Kuntz ile birbirimizi tanımıyorduk
ABONE OL

A Milli Takım'ın Ermenistan maçı öncesindeki Riva kampında açıklamalarda bulunan Salih Uçan, basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Avrupa Şampiyonası hedefine değinen Salih, "Sezona iyi başladım ve iyi devam ediyorum. Beşiktaş'ta ne kadar iyi oynarsam o kadar milli takıma geleceğimi biliyorum. Avrupa Şampiyonası var, kızlarımız bizi nasıl gururlandırdıysa biz de ülkemizi gururlandırmak istiyoruz." dedi.

"KUNTZ İLE ARAMIZ İYİ"

Stefan Kuntz ile iyi anlaştıklarını söyleyen tecrübeli oyuncu, "Kuntz ile ilk başta birbirimizi tanımıyorduk. Beşiktaş'ta iyi oynadıktan sonra milli takıma alınacağımı biliyordum ve şu anda Kuntz hoca ile de gayet iyi bir iletişimimiz var." dedi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.