Salih Uçan: Kuntz ile birbirimizi tanımıyorduk

A Milli Takım'ın Ermenistan maçı öncesindeki Riva kampında açıklamalarda bulunan Salih Uçan, basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Avrupa Şampiyonası hedefine değinen Salih, "Sezona iyi başladım ve iyi devam ediyorum. Beşiktaş'ta ne kadar iyi oynarsam o kadar milli takıma geleceğimi biliyorum. Avrupa Şampiyonası var, kızlarımız bizi nasıl gururlandırdıysa biz de ülkemizi gururlandırmak istiyoruz." dedi.

"KUNTZ İLE ARAMIZ İYİ"

Stefan Kuntz ile iyi anlaştıklarını söyleyen tecrübeli oyuncu, "Kuntz ile ilk başta birbirimizi tanımıyorduk. Beşiktaş'ta iyi oynadıktan sonra milli takıma alınacağımı biliyordum ve şu anda Kuntz hoca ile de gayet iyi bir iletişimimiz var." dedi.