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Spor

Salih Uçan: Ligin bizim adımıza son büyük maçında taraftarımızı mutlu etmek istiyorduk

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında sahasında Galatasaray'ı 3-1'lik skorla mağlup eden Beşiktaş'ın başarılı orta saha oyuncusu Salih Uçan maç sonu açıklamalarda bulundu.

30 Nisan 2023 Pazar 21:45 - Güncelleme:
Salih Uçan: Ligin bizim adımıza son büyük maçında taraftarımızı mutlu etmek istiyorduk
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Beşiktaş'ın tecrübeli orta sahası Salih Uçan, 3-1 kazandıkları Galatasaray maçı sonrası çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Soyunma odasında büyük bir coşku yaşadıklarını söyleyen Salih, "Hissiyat çok iyi. Soyunma odası... Gırgır şamata! Zor maç Galatasaray şampiyonluğa oynuyor. Puan olarak gerideyiz. Maçları tırmalıyoruz, istiyoruz. Sadece Trabzon deplasmanında o güne özel kötüydük. Son maçlarda hep bir tık daha iyi, hep bir tık daha iyi. Ligin bizim adımıza son büyük maçında taraftarımızı mutlu etmek istiyorduk. İlk 15-20 dakika dışında her saniye herkes çok iyi mücadele etti. Sonucunda çok keyifli bir maç oldu." dedi.

Maç öncesi çok istekli olduklarını söyleyen Salih, "Daha ısınmada bile çok ateşliydik. Maçın başında bir maça giremedik. Herkes biraz tedirgin mi diyeyim, heyecanlı gibiydi. Maça ısınamadık ilk 15-20 dakika. Sonra rahatladık, oyunun yönünü değiştirdik, pas yaptık. Sonra Galatasaray çözüldü zaten. Üstün olan bizdik. Çok pozisyon bulduk. Daha farklı olabilirdi. Çok istekli, arzuluyduk. 45'ten 60'a kadar 2-3 tane net pozisyonumuz vardı. Biz mutluyuz, taraftar mutlu. Kazana kazana gideriz inşallah." ifadelerini kullandı.

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