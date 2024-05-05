Salih Uçan maaşı beğenmedi

Beşiktaş'la olan 3 yıllık kontratı 30 Haziran'da sona erecek olan Salih Uçan'ın beklediği teklif geldi. Siyah-beyazlı yönetim, 30 yaşındaki orta sahaya 2+1 yıllık yeni sözleşme verdi.

MAAŞI BEĞENMEDİ

Ancak milli futbolcuya iletilen teklifin, takımdaki mevcut orta sahalar arasında en düşük rakam olmasından dolayı sonuca bağlanmadığı kaydedildi. Bu sezon 250 bin Euro'ya oynayan Salih, geçen sezon da 425 bin Euro kazanmıştı.

Gedson'un 1.7, Amartey'in 1.8, Onana'nın 1.4, Amir'in 1.3, Chamberlain'in 2.5 milyon Euro kazandığı siyah-beyazlı takımda Salih, arkadaşlarının altında kalmak istemiyor. Kupa maçından sonra görüşmelerin hız kazanması bekleniyor.

33 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 33 resmi maça çıkan Salih Uçan bu karşılaşmalarda 4 gol, 5 asistlik skor katkısı sağladı.