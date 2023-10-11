Salih Uçan performansı ile tam not aldı

Teknik direktör Şenol Güneş ile yolların ayrılmasının ardından ilk resmi maçına yardımcı antrenör Burak Yılmaz yönetiminde çıkan Beşiktaş, karşılaşmadan 2-0 galip ayrılarak milli ara öncesinde rahat bir nefes aldı. Siyah beyazlı ekipte Salih Uçan, sergilediği performans ile dikkatleri tekrardan üzerine çekti.

TARAFTARDAN OLUMLU NOT ALDI

A Milli oyuncu, bu sezon başından bu yana sergilediği devamlılık ve istikrar ile siyah beyazlı taraftarlardan olumlu not aldı.

EN İYİ OYUNCU SEÇİLDİ

Kartal'ın bu sezon oynadığı 16 resmi maçın 14 tanesinde süre alan Salih, bu karşılaşmalardan 13 tanesine ilk 11'de başladı. 29 yaşındaki Uçan, İstanbulspor maçında sergilediği performansla canlı skor ve istatistik platformu olan Sofascore'a göre 8.1 puanla karşılaşmanın en iyi oyuncusu seçildi. 42 pasta 32 isabet sağlayan Uçan ayrıca 4 başarılı dribbling, 6 kazanılan ikili mücadele, 2 pas arası ve 1 top çalma yaparak gösterdiği performansı istatistiklere de yansıttı.

3 BÜYÜKLERİN ORTA SAHALARINI GERİDE BIRAKTI

Başarılı oyuncu, sezon genelinde ise siyah beyazlı formayla 14 mücadelede 1 gol ve 4 asistle oynayarak diğer 3 büyüklerin orta sahalarındaki futbolcuları geride bıraktı.

5 KEZ SKORA KATKI

Toplamda 5 kez skora katkı yapan Salih, Fenerbahçe'de 11 maçta 3 asist yapan Fred'i, Galatasaray'da 12 mücadelede birer gol ve asistle oynayan Sergio Oliveira'yı ve Trabzonspor'da 8 müsabakada 3 gol ve 1 asistle oynayan Bakasetas'ı solladı.