Salih Uçan şaşkınlığı! Beşiktaş'tan sürpriz karar

26 Kasım 2021 Cuma 18:56 - Güncelleme: 26 Kasım 2021 Cuma 18:59

Beşiktaş'ta Salih Uçan'ın geleceği belirsizliğini sürdürüyor. Süper Lig'in 14. haftasında Giresunspor ile oynayacak olan Beşiktaş'ta Salih Uçan, sakatlığı olmamasına rağmen kadroya alınmadı. 27 yaşındaki oyuncu en son Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Ajax maçında görev almıştı.

SALİH UÇAN, ALANYASPOR MAÇINDA DA ÇOK KONUŞULDU

Salih Uçan, Beşiktaş'ın 13. haftada 2-0 yenildiği Alanyaspor maçında da eleştirilerin hedefi olmuştu. Salih Uçan, siyah-beyazlılarda bir türlü istenen performansı veremedi.

SALİH UÇAN, HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATTI

Geçtiğimiz yaz transfer döneminde Beşiktaş'ın Alanyaspor'dan bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Salih Uçan, siyah-beyazlı forma ile 12 maça çıkarken gol ve asist katkısı veremedi.

Alanyaspor, geçmiş yıllarda Fenerbahçe'de de forma giyen Salih Uçan'ı 2019 yaz transfer döneminde Empoli'den bedelsiz olarak kadrosuna katmıştı. Alanyaspor'da beğenilen performansıyla Beşiktaş'ın geçtiğimiz yaz renklerine bağladığı Uçan, siyah-beyazlı takımda beklentilerin altında kaldı.