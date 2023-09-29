Süper Lig'in erteleme maçında Adana Demirspor, Beşiktaş'ı 4-2 mağlup etti. Ancak skordan çok Şenol Güneş - Salih Uçan gerginliği dikkat çekti.

SOHBET EDİP HASRET GİDERİYORDU

Karşılaşmanın ardından Beşiktaş cephesinde dikkat çeken bir olay yaşandı. Salih Uçan, Adana Demirspor karşılaşmasında 88 dakika süre aldı. Milli oyuncu, karşılaşmanın ardından, altyapıda oynadığı günlerden beri tanıdığı, Akdeniz ekibinin futbol direktörü Gökhan Göktürk'le sohbet edip, hasret gideriyordu

SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Bu anda teknik patron Şenol Güneş'in Salih'i ittirip zorla soyunma odasına göndermesi gündem olmuştu. Yıldız futbolcu, bu konuyla ilgili olarak sessizliğini bozdu.

"HOCAMLA ARAMDA SORUN OLAMAZ"

29 yaşındaki futbolcu, "O anki atmosferde yaşanan bir olay. Zaman zaman bunlar yaşanabiliyor. Şenol Güneş hocamla aramda hiçbir sorun ya da sıkıntı söz konusu olamaz" ifadelerini kullandı.