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Spor

Salih Uçan: Sezon sonu söylenecek çok şey var

Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncusu Salih Uçan, 2-1 kaybedilen Adana Demirspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

16 Aralık 2024 Pazartesi 21:35 - Güncelleme:
Salih Uçan: Sezon sonu söylenecek çok şey var
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Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncusu Salih Uçan, 2-1 kaybedilen Adana Demirspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Maçı hakkında konuşan Salih Uçan, "Değerlendirilecek bir şey olduğunu düşünmüyorum! Fenerbahçe maçını mücadele ederek kazandık. Buraya çıkarken mücadele etmemiz gerektiğini biliyoruz ama maç içerisinde o mücadeleyi gösteremiyoruz! Bunun birçok sebebi var söylenmesi gereken şeyler var! Daha yol uzun, Avrupa'da devam ediyoruz, Türkiye Kupası var." dedi.

"SÖYLEYECEKLERİMİZ VAR!"

Kulübün içinde bulunduğu durumu değerlendiren Salih, "Söylenecek çok şey var ama sezon sonu söylenir. Yaşananlara biz de içeriden bazı şeylere şahit oluyoruz, görüyoruz. Ancak sahada mücadele edemeyişin bir açıklaması yok. Üzgünüm falan diyemiyorum, bunun bahanesi yok. Adana Demirspor'u tebrik ederim, bizden çok istediler. Anlam veremiyorum, camiam adına çok üzücü." sözlerini sarf etti.

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