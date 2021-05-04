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Spor

Salih Uçan sezonu kapattı

Süper Lig'in 39'uncu haftasında Kasımpaşa'nın Aytemiz Alanyaspor'u konuk ettiği karşılaşmanın ilk dakikasında girdiği ikili mücadelede elmacık kemiği kırılan ve hastaneye kaldırılan Salih Uçan'ın başarılı bir operasyon geçirdiği öğrenildi.

DHA04 Mayıs 2021 Salı 11:44 - Güncelleme: 04 Mayıs 2021 Salı 11:44
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Dün akşam saatlerinde ameliyata alınan deneyimli orta saha oyuncusu başarılı bir operasyon geçirdi ve hastanede tedavisi sürüyor. 27 yaşındaki futbolcunun ne zaman taburcu olacağı ise yapılacak doktor kontrollerinden sonra netleşecek.

SEZONU KAPATTI

Kasımpaşa maçının henüz 1'inci dakikasında Hajradinovic ile girdiği ikili mücadele sonrasında yüzünden sakatlanan Salih Uçan, hastaneye kaldırılmıştı. Yıldız futbolcunun yapılan kontrollerinde elmacık kemiğinde iki kırık tespit edilmişti. Tecrübeli oyuncunun ligin kalan 3 haftasında da forma giymesi beklenmiyor.

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