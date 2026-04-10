  • Salih Uçan: Takımın güçlendiğini düşünüyorum
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında evinde Antalyaspor'u 4-2 mağlup etti. Maçın ardından Salih Uçan, değerlendirmelerde bulundu.

HABER MERKEZİ10 Nisan 2026 Cuma 22:43
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Hesap.com Antalyaspor'u 4-2 yendi.

Mücadelenin ardından Beşiktaşlı futbolcu Salih Uçan, açıklamalarda bulundu.

"MAÇTAN ÖNCE DE KONUŞTUK"

Karşılaşmayı değerlendiren Salih Uçan, "Bütün planlarımız sahaya yansıdı gibi. Maçtan önce de konuştuk, kazanırken de kaybederken de mücadeleye devam. İçerideki güzel havayı sahaya yansıtmaya çalışıyoruz. Maçın başından sonuna kadar ağırlığımızı koyduğumuz ve galibiyeti aldığımız bir maç oldu." dedi.

"BU TAKIM GÜÇLENDİ"

Açıklamalarına devam eden 32 yaşındaki futbolcu, "Ben takımın güçlendiğini (Ara transfer dönemi) düşünüyorum, kendi düşüncem böyle. Bu böyle de devam edecek. Çok ciddi çalışan ve araştıran bir grup var. Bu takım güçlendi ve yazın da güçlenmeye devam edecek. Saha sonuçları geçerli oluyor hep ama saha sonuçları da gelecek. Kırılma maçlarında talihsiz, şanssız şeyler oldu. Bu şanssızlığı kırmak lazım. Talihsizliğin artık Beşiktaş'ın üzerinden gitmesi lazım. Bazen şanssızlık oluyor, bazen de başkalarının getirdiği şeyler oluyor. Hem biz hem de başkaları bu durumlara dikkat ederse Beşiktaş'ın önü açık diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

