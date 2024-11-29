Salih Uçan: Yenildik çünkü kötü oynadık

Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncusu Salih Uçan, 3-1 kaybedilen Maccabi Tel Aviv maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Çok üzgün olduklarını söyleyen Salih Uçan, "İlk yarıyı 1-1 bitirmek gerekiyordu. İçeri girerken gol yedik. Kötü oldu. İstediğimiz futbolu da sahaya yansıtamadık. Rakip 2-1 öne geçti. Penaltı bulduk. O penaltıyı gole çevirseydik, kötü oynadığımız maçı 2-2'ye getirebilseydik o golün vereceği hisle farklı şeyler olabilirdi. Atamadık. Gol ararken 3. golü kalemizde gördük. Üzgünüz. Son 3 maç kaldı. Bu maçlarda puanlar alıp Avrupa Ligi'nde devam etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"Mağlubiyetin ana sebebi ne?" sorusuna yanıt veren Salih, "Kötü oynadık. Kötü oynadık." diyerek sözlerini noktaladı.